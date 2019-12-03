400 طالب وطالبة يشاركون في برنامج “السلامة من الكهرباء”

الدمام - فتحيه عبدالله

وقف مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، صباح اليوم الاحد على فعاليات برنامج “السلامة من الكهرباء”، والذي تنفذه الإدارة الهندسية في نظم الطاقة بشركة أرامكو السعودية مستهدفتاً 400 طالب وطالبة ممثلين لعشرة مدارس للصفوف الأولية والطفولة المبكرة بتعليم الشرقية، يأتي ذلك في اطار تفعيل سلسلة برامج الشراكة المجتمعية القائمة بين تعليم الشرقية وشركة أرامكو السعودية والرامية في مجملها لتلمس التغذية الراجعة بالنفع على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وفي الأثناء استعرض المهندسان بالشركة فيصل اليحي، وعبدالله الشهراني، خلال تقديمهم للبرنامج في مجمع النعمان بن بشر بالدمام بحضور قائدها نايف القحطاني، لحزمة من المحاور التي تعنى بإجراءات السلامة من الكهرباء، عبر تقديمها بشكل تفاعلي باستخدام رسوم كرتونية محببة للأطفال، متناولين خلالها تعريف الكهرباء وأهمية استخدامه في حياتنا اليومية، إضافة لوقوفهم على الطرق المثلى لتعامل الأطفال معها، وصولاً لاستعراضهم صوراً متعددة من الأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال من خلال تعاملهم الخاطئ معها وطرق الوقاية منها.

إلى ذلك تقدم مدير إدارة الأمن والسلامة الشمراني، نيابتاً عن مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بالشكر الجزيل لشركة أرامكوا السعودية لتعاونهم الدائم والمثمر مع تعليم المنطقة والتي دائما ما تترك بصمة نجاح في الميدان التعليمي باعتبار التعليم مسئولية الجميع.