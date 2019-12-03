إجراء 80 عملية جراحية لقسطرة القلب بحفر الباطن

حفر الباطن - المناطق

أستقبلت وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفرالباطن المركزي مايقارب 185 حاله منذ إفتتاح في شهر شوال إلى بداية ربيع الثاني لعام 1441هـ ، حيث أجرى الفريق الطبي المختص 80 عملية جراحية لقسطرة القلب مع تقديم خدمة العلاج بالأدوية بوحدة CCU لبعض الحالات وتكللت جميع العمليات بالنجاح ولم تسجل أي مضاعفات تذكر .

وتؤكد صحة حفرالباطن على سعيها المتواصل بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية في التشخيص والعلاج والتدخل الطبي ومتابعة الحالات بعد خروجهم من المستشفى للتأكد من استقرار الحالة ومتابعتها في العيادات الخارجية.وذلك لوضع خطة علاجية تناسب حالتهم الصحية .