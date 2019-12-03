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افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت

افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت

المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية يرعى اليوم فعاليات منتدى المقاولات 2019 بغرفة الشرقية

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افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت

افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت
http://almnatiq.net/?p=805526
الدمام - منال الدوسري

برعاية مدير جامعة الملك فهد البترول والمعادن د.سهل عبدالجواد، تنظم الجامعة، يوم السبت القادم (7 ديسمبر 2019م)، فعاليات المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي.

يعقد المنتدى تحت شعار “الاستثمار الاجتماعي وأثره في تحقيق رؤية 2030 ” ويشارك به خبراء وباحثون وممارسون في هذا الحقل الحيوي من أمريكا وعدة دول أوروبية وأسيوية، وبشراكة إستراتيجية مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ومؤسسة المجدوعي الخيرية ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.

وقال مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية د.هتان توفيق إن فعاليات المنتدى، الذي يستمر يومين وتسبقه محاضرات وورش عمل يتم تنظيمها في (6) ديسمبر ، تتنوع بين الطرح النظري والمواءمة المحلية والتطبيق العملي عبر أوراق عمل وجلسات حوارية وحلقات نقاشية يقدمها ويديرها نخبة من الخبراء العالميين، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل مكثفة لإكساب المشاركين أدوات عملية في جوانب مختلفة تتعلق بذات الموضوع.

وأوضح أنه تم اختيار “الاستثمار الاجتماعي” كمحور رئيسي للمنتدى هذا العام مواكبة لتوجه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تتضمن محاورها الرئيسية بناء مجتمع حيوي وتفاعلي وذلك بنشر مفهوم المشاركة المجتمعية للمساهمة في حل التحديات التي تواجه المجتمع، ولذلك، وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رؤية التحول الوطني 2020 عدة مبادرات تحت محور “تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق” واعتبرت الريادة الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي أحد أهم مقومات تحقيق الرؤية ضمن هذا الإطار.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المنتدى على :

https://cnp.kfupm.edu.sa/npdforum/ar/index2019.html

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