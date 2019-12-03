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مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

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مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم
http://almnatiq.net/?p=805554
المناطق - وكالات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، وفاة 7 أشخاص بحريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في الخرطوم.

ووصل المستشفى 49 حالة بينهم 7 وفيات و42 مصابا بينهم حالات مصابة بحروق خطيرة.

كانت وسائل إعلام سودانية أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد من العمال جراء حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم.

ووقع الحريق بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال.

وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شوهدت عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

وأعلنت حالة الطوارئ في مستشفى بحري التعليمي إثر انفجار بمصنع سيلا للسيراميك وتأثر مصانع للزيوت والصابون بالجوار ووقوع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحري قبل ساعتين.

ودعت لجنة الأطباء جميع الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحري مسبباً حريقاً هائلاً وقعت على إثره العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي توافدت إلى المستشفى.

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