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صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

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صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة
http://almnatiq.net/?p=805557

يحتفي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بتخريج أولى دفعات أكاديمية هدف للقيادة الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، وحضور عددا من القيادات في القطاع الخاص.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

وأوضح مدير أكاديمية هدف للقيادة الأستاذ سعود العمير أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية  ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 ايام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب الى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج‪.

وحول شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، واتقان اللغة الإنجليزية.

وسيتم اعتبارا من بداية 2020 إطلاق البرنامج باللغة العربية، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط: https://hrdfacademy.sa/ .

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