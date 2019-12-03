احدث الأخبار

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة
أبرز المواد
 مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم
أبرز المواد
 ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعبر عن ترحيبه بـ قادة دول مجلس التعاون لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري”: إيداع مليار وستة عشر مليونًا في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
أبرز المواد
 افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرعى اليوم فعاليات منتدى المقاولات 2019 بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 إجراء 80 عملية جراحية لقسطرة القلب بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 400 طالب وطالبة يشاركون في برنامج “السلامة من الكهرباء”
المنطقة الشرقية
 نهار الرمان يشكر أمير تبوك على تكفله بعلاج ابنه ورعايته واهتمامه
منطقة تبوك
 الأنصاري يحدد مرتكزات تستهدف تعزيز دور مجالس شباب المناطق وتمكينهم
المنطقة الشرقية
ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

أبرز المواد
صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

أبرز المواد
مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

أبرز المواد
ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

أبرز المواد

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!
http://almnatiq.net/?p=805560
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد “بشكل موحّد” على تهديد واشنطن بفرض رسوم على منتجات فرنسية.

وقال وزراء في الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي مستعدة للتصدي لأحدث تهديد بفرض رسوم أميركية على منتجات فرنسية.

وأمس الاثنين، قالت الحكومة الأميركية إنها قد تفرض رسوماً عقابية قد تصل إلى 100% على واردات من فرنسا، تبلغ قيمتها 24 مليار دولار وتشمل حقائب اليد والشمبانيا والجبن وغيرها، بعد أن خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة لفرنسا ستضر بشركات التكنولوجيا الأميركية.

ووصف وزير المالية برونو لو مير المقترحات الأميركية بأنها “غير مقبولة”، وصرح لراديو كلاسيك قائلاً “في حالة فرض عقوبات أميركية جديدة سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للرد”.

بدورها، وقالت وزيرة الدولة للاقتصاد الفرنسية، أنييس بانييه-روناشيه، لراديو سود، إن فرنسا ستكون مستعدة للاشتباك في تعاملها مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإن فرنسا لن تتراجع حيال خططها للضريبة الرقمية.

وتنطبق الرسوم التي فرضتها فرنسا وتبلغ 3% على الخدمات الرقمية للشركات التي تحقق إيرادات أكثر من 25 مليون يورو (27.86 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو (830 مليون دولار) حول العالم.

روابط ذات صلة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة
مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم
ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*