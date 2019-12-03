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أمير تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=805570
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مساعد بن احمد الغامدي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيساً للفرع بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بالغامدي متمنياً له دوام التوفيق.
وثمن سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك.
من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهات سموه وكذلك ما يحظى به فرع النيابة بالمنطقة من رعاية واهتمام من سموه.

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