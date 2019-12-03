احدث الأخبار

أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
منطقة تبوك
 تنمية تبوك الأسرية تختتم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب”
منطقة تبوك
 ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة
أبرز المواد
 مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم
أبرز المواد
 ترمب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعبر عن ترحيبه بـ قادة دول مجلس التعاون لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري”: إيداع مليار وستة عشر مليونًا في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
أبرز المواد
 افتتاح المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السبت
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرعى اليوم فعاليات منتدى المقاولات 2019 بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 إجراء 80 عملية جراحية لقسطرة القلب بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل

أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

منطقة تبوك
تنمية تبوك الأسرية تختتم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب”

تنمية تبوك الأسرية تختتم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب”

منطقة تبوك
ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

أبرز المواد

أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل

أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=805573
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 176 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

روابط ذات صلة

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!

ترمب يشعل حرب الرسوم.. والاتحاد الأوروبي: سنرد بشكل موحد!
صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة

صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفي الخميس بتخريج 60 قيادي سعودي وسعودية يمثلون الدفعة الأولى لأكاديمية هدف للقيادة
مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

مقتل 7 بحريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*