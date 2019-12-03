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مدير الأمن العام يلتقي عدد من مستشاري الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

مدير الأمن العام يلتقي عدد من مستشاري الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=805576
المناطق - الرياض

التقى معالي مدير الأمن العام  بعد ظهر اليوم الثلاثاء  6/4/1441هـ بمقر الأمن العام بحضور سعادة الدكتور سامر سامي با عيسى  مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية  لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة  والمهندس وجدى بن حسن  طوله المشرف العام على مكتب ادارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة  وعدد من مستشاري الهيئة .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف ومرافقوه في هذا الاجتماع الذي عدهُ امتداداً
لاجتماعات  تتم بصفه متصلة بين هيئة التطوير والأمن العام للتشاور والتباحث للوصول الى رؤية موحدة تكفل بإذن الله تحقيق الأهداف المرجوة
حيث ناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة
المكرمة والمشاعر المقدسة ، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشاريع يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية والاستفادة منها وفق الاحتياج ومهام الأمن العام في موسمي الحج والعمرة  إضافة إلى مناقشة عدد من الخطوات التطويرية  المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشاة الجمرات ، للوصول الى حلول تكفل انسياب الحركة وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج  بتوفير ابرز الخدمات للحجاج  لمزيد من الأمن والسلامة بما يواكب مسيرة التطوير والمشاريع التي شهدها المسجد الحرام وساحاته وهذا وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الأمن العام

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