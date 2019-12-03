لقاء قادة الإشراف التربوي بالمملكة يواصل أعماله في تعليم تبوك

المناطق - تبوك

تواصلت لليوم الثاني أعمال لقاء قادة الإشراف التربوي في المملكة الذي تنظمه الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تحت عنوان ” دور إدارات الإشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل الدراسي” بحضور مدير عام الإشراف التربوي محمد بن عبدالرحمن آل مشعف ومساعدة مدير عام الإشراف شذى البريه.

واستعرض اللقاء في يومه الثاني خمس أوراق عمل تحدثت عن تجويد الأداء وتحسين النواتج والتميز البحثي وأثره الإيجابي على البيئة التعليمية والاعتماد المدرسي وتحسين نواتج التعليم. كما استعرضت مبادرات التحصيل الدراسي ومبادرة تحصيل وتجربة إتقان المقدمة من عدة إدارات تعليمية ثم ورشة عمل بعنوان ” خطة دعم التحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ” ناقش فيها مشرفو الوزارة وقادة الإشراف التربوي الخطط والبرامج التي أعدتها الإدارات والمؤسسات التعليمية لرفع التحصيل الدراسي.

وأكدت مساعدة مدير عام الإشراف التربوي أهمية الملتقى في تحقيق أهداف الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم من خلال بناء أدوات وإعداد أساليب تساعد في رفع مستوى التحصيل الدراسي على مستوى المشرف التربوي وقائد المدرسة والمعلم وتحديد الممارسات الإشرافية التي تعين في التكامل بين إدارات الإشراف ومكاتب التعليم مؤكدة الاهتمام الذي توليه وزارة التعليم لتحسين التحصيل الدراسي ورفع نواتج التعلم مشيرة إلى أنه لن يتحقق إلا بوجود منهجية واضحة ومتكاملة لتجويد جميع عناصر العملية التعليمية ودعم الممارسات الإشرافية الجيدة.