محافظ حفر الباطن يرعى تخريج 120 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

رعى سمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم , حفل جمعية برهان لتحفيظ القرآن بحفر الباطن, بتخريج 120 حافظاً وحافظة من الدفعة الثانية عشرة لحفظة القرآن الكريم من طلاب وطالبات الجمعية ، بحضور عدد من مديري الادارات الحكومية وأولياء الامور وذلك بمقر مبنى رعاية الايتام بالمحافظة .

وقدم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عرض مرئي لأبرز النشاطات والجهود التي قامت بها الجمعية منذ تأسيسها في عام 1402 هـ من أجل خدمة كتاب الله الكريم وغرس محبته في قلوب الناشئة, كما شمل العرض عدة نماذج من تلاوات منوعة لطلاب الجمعية.

إثر ذلك عُرض فلم مرئي بعنوان ” حكاية حافظ ” الذي أوضح فيه مسيرة الحافظة زهود الشمري ” ام نايف ” والتي تبلغ من العمر 60 سنة وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً بعد 18 عام من الدراسة لدى الجمعية ، كما شهد الحفل ختمة للقرآن الكريم للطالب بدر ماجد الشمري والذي يبلغ من العمر 14 عام .

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية برهان الاستاذ سعد المشحن كلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم برعاية سمو محافظ حفر الباطن للاحتفاء بتخريج 120 حافظ وحافظة لكتاب الله ،وتأتي هذه الرعاية من قبل سموه امتدادًا لما توليه حكومتنا الرشيدة في خدمة كتاب الله عبر العديد من المسابقات الدولية والمحلية والتي نسأل الله أن ينفع بها.

عقب ذلك دشن سمو محافظ حفر الباطن مشروع ” وقف وقار للقران ” التابع لجمعية برهان لتحفيظ القران الكريم والذي يهدف الى تحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد كلمة بهذه المناسبة ، أبدى فيها سعادته بتواجده بهذه المناسبة المباركة ، ومشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة للقرآن وأهله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يمثل امتدادًا للنهج القويم الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ، وأبدى سموه فخره واعتزازه بما تقدمة جمعية برهان لتحفيظ القران بالمحافظة وما يبذله القائمون عليها من جهود .

وفي نهاية الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن حفظة كتاب الله والرعاة والجهات الداعمة للجمعية.