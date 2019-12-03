الأمير فهد بن تركي يشهد توقيع اتفاقية بين التدريب التقني والمهني وجامعة القصيم

المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة القصيم, تهدف إلى التكامل من خلال تطوير آلية التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات في التخصصات المتوافقة, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد, ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد, ومن جانب جامعة القصيم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود, حيث تهدف الاتفاقية إلى التكامل لخدمة الطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات الجامعية والتقنية في التخصصات المتوفقة, وتنسيق آليات القبول على مستوى المنطقة, وتبادل الخبرات من القوى البشرية, والتنسيق حيال التخصصات التي يطلبها سوق العمل.

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقية المشتركة, مؤكداً على أهمية تيسير وتذليل كافة التحديات في سبيل تأسيس العمل بمهنية عالية خدمة للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات, منوهاً بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ, عبر تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشتركة بين القطاعات والتنسيق في كافة المجالات الخادمة لأبناء الوطن في كافة التخصصات العلمية والملبية لاحتياجات سوق العمل, مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة القصيم, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.