نائب أمير القصيم يقلد أول فريق كشفي نسائي بالمنطقة بالمنديل الكشفي

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, أول فريق كشفي نسائي بالمنطقة بالمنديل الكشفي, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن وعميدات الكليات التقنية بالمنطقة.

ورحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالجميع, منوهاً بما تتلقاه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مثمناً كافة الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم رئيس فريق القصيم الكشفي, لتعزيز وتنمية العمل الكشفي والتطوعي ببين أبناء المنطقة, مشيداً بما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة من أعمال وبذل لخدمة العمل الكشفي وتعزيزه بين المتدربين والمتدربات, مؤكداً للفريق الكشفي على أنهم جزء من نخبة فتيات الوطن وسواعده, وأن الجميع يفتخر ويعتز بكل ما يقدمونه من أعمال ومهام, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات, مشيراً لسموه على أن الفريق النسائي الكشفي بالمؤسسة يعتبر أول فريق كشفي نسائي يتم تكوينه من فتيات المنطقة, بهدف تعزيز وتنمية مثل هذه الأعمال المباركة بين المتدربات, واصلاً شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على توجيهاته وتشجيعه لمواصلة تحقيق النجاح, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.