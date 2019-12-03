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محافظ تيماء يستقبل وفد التعليم وذلك للاحتفاء بالذكرى الخامسة لخادم الحرمين

محافظ تيماء يستقبل وفد التعليم وذلك للاحتفاء بالذكرى الخامسة لخادم الحرمين

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محافظ تيماء يستقبل وفد التعليم وذلك للاحتفاء بالذكرى الخامسة لخادم الحرمين

محافظ تيماء يستقبل وفد التعليم وذلك للاحتفاء بالذكرى الخامسة لخادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=805629
تبوك - محمد العنزي
استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة صباح اليوم وفد التعليم بمحافظة تيماء برئاسة مدير مكتب التعليم أ. فواز محمد الفقير والذي يمثل منسوبي ومنسوبات التعليم من قادة ومشرفين ومعلمين وطلاب طفولة مبكرة ضمن برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة ( بيعة وولاء ) لتولي خادم الحرمين الشريفين – حفظة الله – مقاليد الحكم .
تخلل هذا البرنامج فقرات منوعه قدمت من الطلاب بهذي المناسبة الغاليه شملت كلمات وأناشيد وقصائد وعبارات تهنئة .
وفي نهاية البرنامج قدم مدير مكتب التعليم بالمحافظة درعًا تذكارياً بهذي المناسبة لسعادة المحافظ .

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