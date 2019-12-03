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مجلس ترابط يبارك تطوير خدمات نقل المرضى المحتاجين ويستثمر في العقار

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مجلس ترابط يبارك تطوير خدمات نقل المرضى المحتاجين ويستثمر في العقار

مجلس ترابط يبارك تطوير خدمات نقل المرضى المحتاجين ويستثمر في العقار
http://almnatiq.net/?p=805650
الدمام - فتحية عبدالله
في خطوة تطويرة جديدة لخدمات نقل المرضى المحتاجين ومرافقيهم بارك  مجلس إدارة ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية ، خلال اجتماعه الثاني عشر، أمس في الدمام  خطوة الشراكة مع احدى الشركات المتخصصة في نقل المرضى ومرافقيهم
كما ناقش الاجتماع تقرير خدمات ترابط للربع الثالث كما اطلع المجلس على التقرير المالي للربع السنوي الثالث للعام 2019م وقد بيّنت الاحصاءات والأرقام  زيادة نسبة الخدمات المقدمة للمرضى  ومرافقيهم حيث ارتفعت نسب الانجاز  لجميع الخدمات بواقع 75%‫ للعام المالي الحالي 2019 مقارنه بالربع الثالث من العام السابق ؛
وارتفعت خدمة صرف الأجهزة الطبية بنسبه 160% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ؛ وذلك بفضل الله ثم دعم المؤسسات الخيرية والشركات ورجال الأعمال  وفاعلي الخير من أفراد المجتمع مما سهل على المرضى خروجهم من المستشفيات  بحصولهم على الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية  وبقاءهم بجانب ذويهم  وإتاحة اسرّه المستشفيات لمرضى اخرين بحاجه اليها .
وقد كشف الأمين العام أ. ناصر الزاهد لأعضاء المجلس عن تفعيل نقل المرضى المحتاجين ومرافقيهم بالاتفاق مع احدى الشركات المتخصصة حيث انطلقت الخدمة من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مؤخرا كتجربة أولى من وإلى مقر اقامتهم ؛ وساهمت الخدمة في تقليل التكاليف وسرعة الإنجاز.
واطلع المجلس على اخر مستجدات تشغيل نزل الانصاري الخيري للاستفادة من سكن المرضى المحتاجين ومرافقيهم ؛ حيث أوضح عضو مجلس الإدارة أ. ناصر الانصاري اهتمام عائلة الانصاري  بتشغيل النزل وتجهيزه بالأثاث  بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في اقرب وقت ممكن
وناقش البند الرابع  على جدول اعمال الاجتماع ما يتعلق بانتخابات الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة ترابط للدورة الثالثة
كما أشاد  الاعضاء  بمشروع شراء ارض استثمارية في حي الروابي لإقامة مشروع عقاري استثماري  مع أهمية استقطاب فاعلي الخير والمؤسسات الخيرية والشركات لحثهم على التبرع العيني والنقدي  لإنجاز المشروع ليكون ذو عائد مالي ضمن مشاريع الاستدامة الاستراتيجية التي يعكف عليها فريق التخطيط.
بدورة أكد رئيس مجلس الإدارة أ. زيد العيسى بان ترابط تعمل على مجموعة برامج تنشيطية ومقبله على مجلس إدارة جديد مؤكدا بان الجمعية تخطو بشكل صحيح في مجال خدمة المرضى ومرافقيهم

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