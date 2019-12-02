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أمير المدينة يضع حجر الأساس لمشروع فندق شيراتون طيبة

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أمير المدينة يضع حجر الأساس لمشروع فندق شيراتون طيبة

أمير المدينة يضع حجر الأساس لمشروع فندق شيراتون طيبة
http://almnatiq.net/?p=805656
المناطق - المدينة المنورة

وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع فندق شيراتون طيبة ، بالقرب من الساحة الشمالية للمسجد النبوي بتكلفة تقدر بـ 800 مليون ريال، كما شهد سموه اطلاق الهوية الجديدة لشركة طيبة للاستثمار .
و عبر رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار الدكتور وليد بن محمد العيسى ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ، على رعايته وتدشينه لحفل اطلاق الهوية الجديدة للشركة مؤكداً على الحرص والرعاية الكريمة التي يوليها سموه للمدينة المنورة ومشروعاتها.
و تطلع العيسى إلى أن تبقى الشركة عنصراً فعالاً و مساهماً  في النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة ومصادر الدخل في المملكة عبر المساهمة في نمو قطاعات الضيافة والسياحة مما يدفعها إلى الاستثمار في المساحات التي تملكها بهدف توسعة حدود أعمالها العقارية وخصوصاً المتعلقة بإنشاء الفنادق ومشاريع عقارية عالية المستوى في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لمواكبة الطلب المتنامي على هذه الخدمات من قبل الزوار .

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