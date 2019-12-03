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تعليم وادي الدواسر يستضيف الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية

تعليم وادي الدواسر يستضيف الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية
http://almnatiq.net/?p=805659
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

تستضيف إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الاسبوع القادم الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي تُنظمها كشافة وزارة التعليم ، خلال الفترة 10 – 16 / 4 / 1441هـ ، بمشاركة 40 دارساً يمثلون 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وأوضح قائد الدراسة محمد أحمد مدخلي ، أن تلك الدراسة تأتي ضمن حرص كشافة الوزارة بتأهيل القيادات الكشفية وفق سياسة تنمية القيادات العالمية ، حتى تفي الحركة الكشفية برسالتها التربوية بإيجاد قيادات تستطيع القيام بمهامها التطوعية بفاعلية كبيرة في إطار رؤية متكاملة تبدأ بتوفير القائد وتوصيف مهمته وتأهيله ، مُشيراً الى أن الهدف الرئيس من الدراسة تنمية مهارات المتدربين لقيادة وحداتهم الكشفية ، والتأهل للتأهيل المتقدم .

من جانبه أوضح قائد البرامج بالدراسة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن المتدربين سيتلقون المحتوى التدريبي للدراسة على إيدي قيادات كشفية مؤهلة ، وأكاديميين ومتخصصين ، كما ستتضمن الدراسة تنفيذ رحلة خلوية تشتمل على الملاحة البرية ، والعلامات السرية ، وقراءة الشفرات ، ورسم الخرائط والتقديرات ، وتحديد الاتجاهات والمسافات ، وسيقدم كل دارس في ختام الدراسة نشاطاً تطبيقياً أو عملياً في إحدى المهارات الكشفية .

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