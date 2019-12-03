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ماكرون: تركيا تعمل أحياناً مع فصائل حليفة لداعش

ماكرون: تركيا تعمل أحياناً مع فصائل حليفة لداعش
http://almnatiq.net/?p=805677
المناطق - وكالات

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية، بالعمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في عملياتها في شمال سوريا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء: “عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحياناً تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش”.

وتتراشق كل من تركيا وفرنسا مؤخرا بتصريحات نارية حيث رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الخميس الماضي، انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم تركيا في سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية قائلا إن الرئيس الفرنسي يدعم الإرهاب.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في البرلمان “إنه بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه. إذا قال إن حليفه هو المنظمة الإرهابية… فليس هناك ما يُقال أكثر بالفعل”.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية وشنت عليها هجومها في شمال شرق سوريا يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

واجتمع ماكرون الشهر الماضي مع جيهان أحمد المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تتبعها وحدات حماية الشعب، ليعبر عن تضامن فرنسا معهم في نضالهم ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال جاويش أوغلو “ماكرون لا يمكنه أن يكون زعيم أوروبا بالتذبذب بهذا الشكل. هناك فراغ في أوروبا حاليا يحاول أن يستغله ليصبح زعيما للقارة”.

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