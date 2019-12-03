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خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=805680
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع لالدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقام بتسليم الرسالة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعاليه اليوم في دبي.

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