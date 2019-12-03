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الكليات التقنية بتبوك تستعد لفعاليات معرض ” سواعد تقنية ” التطوعي للعام 2019

الكليات التقنية بتبوك تستعد لفعاليات معرض ” سواعد تقنية ” التطوعي للعام 2019
http://almnatiq.net/?p=805693
المناطق- تبوك
تنظم الكليات التقنية بمنطقة تبوك معرض ” سواعد تقنية ” التطوعي الذي يقام غداً بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة  ويأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2019 ويُقدم من خلاله عدة مبادرات مجتعية تطوعية ينفذها متدربو ومتدربات التدريب التقني و يستمر على مدى يومين صباحاً و مساءً .
وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس بالمنطقة فهد بن دخيل الله المطيري أن الكليات التقنية و المنشآت التدريبية تسعى بشكل مستمر في المشاركة في الأعمال التطوعية بالتعاون مع إدارات و جمعيات خيرية في المنطقة وأن هذا المعرض يأتي بهدف ترسيخ ثقافة التطوع وتحفيز كوادر تسهم في أعمال ونشاطات من شأنها إحداث تغيير نحو الأفضل على الصعيد الاجتماعي والإنساني
من جهتها قالت عميدة الكلية التقنية للبنات هيفاء الصقر أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إيماناً من الكلية بمسؤولياتها تجاه المجتمع ولتقديم خدماتها التطوعية في مجال التدريب التقني و المهني.

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