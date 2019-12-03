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كلوب: ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي ولكن فان دايك يستحق الكرة الذهبية

كلوب: ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي ولكن فان دايك يستحق الكرة الذهبية
http://almnatiq.net/?p=805694
المناطق_وكالات

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك يستحق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أمس الاثنين.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة برصيد ستة ألقاب متفوقا على ملاحقه المباشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والذي حصد الجائزة خمس مرات.

وحل فان دايك في المركز الثاني ثم رونالدو في المركز الثالث والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في المركز الرابع.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء “ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، قلت ذلك خمسة آلاف مرة من قبل، ولكن فيرجيل فان دايك أيضا يستحق جائزة الذهبية بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ليفربول”.

وأضاف “لا أتذكر أي لاعب قدم أداء أفضل من فان دايك على المستوى الدفاعي، لذا فهو أيضا يستحق الكرة الذهبية”.

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