محكمة ألمانية تصدر قرارا هاما بشأن الحظر المفروض على شحنة مدرعات لصالح السعودية وتنتقد بلادها!

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http://almnatiq.net/?p=805695
المناطق_الرياض

قضت محكمة ألمانية ، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الحظر المفروض على شركة راينميتال لصنع الأسلحة وإيقاف توريد مركبات مدرعة للمملكة ،وذكرت أن السلطات الألمانية لم تتبع الإجراءات الصحيحة.
ووفقا لما نشرته وكالة ” رويترز” كانت ألمانيا فرضت في نوفمبر الماضي حظرا على التعاقدات المستقبلية لتوريد الأسلحة للمملكة إضافة إلى وقف مؤقت لشحنات عتاد سبق لها الموافقة .
وفي حيثيات الحكم الذي صدر اليوم ، قالت المحكمة إن السلطات الألمانية تقاعست عن اتباع الإجراءات المناسبة في إلغاء تصريح سبق إصداره ويسمح ببيع 110 مركبات مدرعة للمملكة ، تم إرسال 20 منها بالفعل بنهاية أكتوبر الماضي.

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