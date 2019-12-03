محكمة ألمانية تصدر قرارا هاما بشأن الحظر المفروض على شحنة مدرعات لصالح السعودية وتنتقد بلادها!

المناطق_الرياض

قضت محكمة ألمانية ، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الحظر المفروض على شركة راينميتال لصنع الأسلحة وإيقاف توريد مركبات مدرعة للمملكة ،وذكرت أن السلطات الألمانية لم تتبع الإجراءات الصحيحة.

ووفقا لما نشرته وكالة ” رويترز” كانت ألمانيا فرضت في نوفمبر الماضي حظرا على التعاقدات المستقبلية لتوريد الأسلحة للمملكة إضافة إلى وقف مؤقت لشحنات عتاد سبق لها الموافقة .

وفي حيثيات الحكم الذي صدر اليوم ، قالت المحكمة إن السلطات الألمانية تقاعست عن اتباع الإجراءات المناسبة في إلغاء تصريح سبق إصداره ويسمح ببيع 110 مركبات مدرعة للمملكة ، تم إرسال 20 منها بالفعل بنهاية أكتوبر الماضي.