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مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم

مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم
http://almnatiq.net/?p=805699
المناطق_وكالات

قال العميد حسن عبد الله مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم إن حريقا شب بعد انفجار شاحنة نقل غاز أثناء تفريغها لحمولتها داخل مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين.

وأضاف عبد الله لرويترز أن ستة من المصابين حالتهم حرجة.

وذكرت مصادر طبية أن القتلى والمصابين موظفون من جنسيات مختلفة وبعضهم من دول آسيوية.

وقال شاهد إن الحريق شب إثر انفجار وقع أثناء تفريغ الشاحنة حمولتها داخل المصنع وإن قوة الانفجار أطاحت بالشاحنة إلى مكان قريب.

وذكر التلفزيون السوداني أن الانفجار كان سببا في سقوط القتلى والمصابين وأن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

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