مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم

المناطق_وكالات

قال العميد حسن عبد الله مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم إن حريقا شب بعد انفجار شاحنة نقل غاز أثناء تفريغها لحمولتها داخل مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين.

وأضاف عبد الله لرويترز أن ستة من المصابين حالتهم حرجة.

وذكرت مصادر طبية أن القتلى والمصابين موظفون من جنسيات مختلفة وبعضهم من دول آسيوية.

وقال شاهد إن الحريق شب إثر انفجار وقع أثناء تفريغ الشاحنة حمولتها داخل المصنع وإن قوة الانفجار أطاحت بالشاحنة إلى مكان قريب.

وذكر التلفزيون السوداني أن الانفجار كان سببا في سقوط القتلى والمصابين وأن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.