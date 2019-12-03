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محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “

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محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “

محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “
http://almnatiq.net/?p=805702
المناطق- تبوك
زار محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مركز التأهيل الشامل بالمحافظة لمشاركة نزلائه الاحتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر لكل عام .
وقام المحافظ خلال الزيارة بجولة داخل المركز قدم خلالها مدير المركز نايف الشريف شرحاً مفصلاً عن المركز وأقسامه والتعرف على مايقومون به من أعمال ومتابعة للمقيمين فيه حيث أشاد ” التميمي ” بما شاهده مقدماً شكره لمدير المركز ومنسوبيه على مايقومون به من أعمال واصفاً عملهم بأنه إنساني .
كما ثمن التميمي بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – واهتمامها بهذه الفئة الغالية على الجميع مبيناً حرص سمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته الدائمة للأجهزة الحكومية بالمنطقة ولهذه الفئة خاصة .

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