احدث الأخبار

وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة
أبرز المواد
 محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “
أبرز المواد
 مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم
أبرز المواد
 شاهد : محاولة فاشلة لسرقة مُسن عند باب مسجد بـ”الرياض”.. شاهد ردة فعله السريعة!
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن غداً 42 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 3,8 مليارات ريال
أبرز المواد
 خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 ماكرون: تركيا تعمل أحياناً مع فصائل حليفة لداعش
أبرز المواد
 جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة تعلن أسماء الفائزين بدورتها التاسعة
أبرز المواد
 منتدى الإعلام السعودي يناقش كيفية الحرب على الأخبار المضللة وتغطية الحروب والأزمات
أبرز المواد
 “الدبلوماسية والإعلام من يحرك الآخر” .. جلسة حوارية ضمن منتدى الإعلام السعودي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: بإمكان المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم في دقائق وطلب استرداد الرصيد الدائن لمبلغ الضريبة بخطوة واحدة
أبرز المواد
 تعليم وادي الدواسر يستضيف الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية
منطقة الرياض
وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة

وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة

أبرز المواد
محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “

محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “

أبرز المواد
مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم

مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم

أبرز المواد
شاهد : محاولة فاشلة لسرقة مُسن عند باب مسجد بـ”الرياض”.. شاهد ردة فعله السريعة!

شاهد : محاولة فاشلة لسرقة مُسن عند باب مسجد بـ”الرياض”.. شاهد ردة فعله السريعة!

أبرز المواد

وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة

وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة
http://almnatiq.net/?p=805705
المناطق_الرياض
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها الوزارة.
وجاء تكريم الدكتور القحطاني نظير تميزه في دعم برنامج الزائر السري الذي كانت تنفذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، وكذلك دعم تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.
وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسئولي صحة الرياض وللجهود التي يبذلها العاملون في المجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

روابط ذات صلة

محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “

محافظ الوجه يشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل احتفالية ” اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “
مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم

مصرع 23 شخصًا وإصابة 45 آخرين إثر حريق بمصنع في الخرطوم
شاهد : محاولة فاشلة لسرقة مُسن عند باب مسجد بـ”الرياض”.. شاهد ردة فعله السريعة!

شاهد : محاولة فاشلة لسرقة مُسن عند باب مسجد بـ”الرياض”.. شاهد ردة فعله السريعة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*