“خلفان” يعلق على خروج منتخب الإمارات من بطولة “خليجي 24”: مشاركتنا كانت لاعتبارات أخرى!

المناطق_وكالات

كشف نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أسباب خروج المنتخب الإماراتي من بطولة كأس الخليج الـ24 في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب البلد المضيف برباعية مقابل هدفين.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: ” الحقيقة التي ينبغي ان يتنبه لها كل من يعلق على منتخب الامارات في الدورة الرابعة والعشرين لبطولة دول مجلس التعاون هي ان المنتخب لم يكن حتى قبل البطولة بأسابيع سيشارك فيها.. جاءت المشاركة لاعتبارات أخرى وليست للمنافسة”.

وأضاف: “نحن عموما بعد 48 عاما من التقدم والازدهار ..كل شئ تطور أداؤه عندنا إلا كرة القدم ”

وتابع خلفان قائلا إن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لا يتحمل المسؤولية وحده، مشيرا إلى أن القضية مرهونة بـ”التخطيط الاستراتيجي للرياضة بشكل عام”.