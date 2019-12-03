نشارة خشب داخل السجائر الجديدة.. وموثق المقطع “هذا سم واللي يشربه غلطان”!

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وثق مواطنان مقطع فيديو خلال تفحصهما إحدى عبوات السجائر الجديدة والتي تحتوي على موادٍ غريبة وسط التبغ.

وأظهر المقطع قيام أحد المواطنين بفتح “سيجارةٍ” وتفريغ محتواها من التبغ ليجد مواداً أخرى بجانبه معلقاً “أتحداك أن يكون هذا دخان ، هذا سم، واللي يشربه غلطان”.

وأكد موثق المقطع أن ما تحتويه تلك السجائر ليس تبغاً مستخرجاً بعض الأخشاب الصغيرة من داخل التبغ معلقاً “هذه نشارة والله خشب يا ناس”.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قالت أنها قامت بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وقد أثبتت الفحوصات التي تقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون ونسبة الرطوبة وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.