شاهد: مطاردة بين مهرج وشاب بموسم الرياض.. ونشطاء يعلقون:”المهرج لقى اللي طيحه الشهر الماضي”!

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لموقف ساخر لمهرج يلاحق شاب في موسم الرياض لأسباب مجهولة.

ويظهر في المقطع؛ مهرج يقف على سيقان خشبية وهو يطارد شاب سارع بالفرار من أمامه، وسط ضحكات المحيطين بهما!

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع؛ مذكرين بالواقعة التي حدثت الشهر الماضي عندما أسقط شاب مهرجا بسيقان خشبية، وعلق النشطاء على ذلك بأن المهرج عثر على الشاب الذي أسقطه وقام بملاحقته الآن.