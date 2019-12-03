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قرار وزاري: إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف
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قرار وزاري: إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف

قرار وزاري: إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف

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قرار وزاري: إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف

قرار وزاري: إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف
http://almnatiq.net/?p=805723
المناطق_الرياض

أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

وجاء في حيثيات القرار ما نصه (نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هـــ.

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، واتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

يذكر أن النطاقين الأصفر والاحمر مخصصين للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل .

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