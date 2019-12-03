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ترمب: قمة السبع المقبلة ستنعقد في كامب ديفيد

ترمب: قمة السبع المقبلة ستنعقد في كامب ديفيد
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المناطق_الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن النسخة المقبلة من قمة الدول الصناعية السبع الكبرى ستنعقد في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.

وجاء إعلان ترمب مساء اليوم الثلاثاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

وكان ترمب يرغب بالأساس في عقد قمة المجموعة في الفترة بين 10 إلى 12 يونيو المقبل في فندقه (ترمب ناشونال دورال) في ميامي، غير أن هذا الأمر قوبل بانتقادات حادة ما جعل ترمب يعدل عن ذلك.

وجرى اتهام ترمب بأنه يستغل منصبه لتحقيق إثراء شخصي، وهو ما نفاه ترمب مرارا.

يشار إلى أن منتجع كامب ديفيد هو المقر الريفي لرئيس الولايات المتحدة ويقع في ولاية ميريلاند على مسافة نحو 90 كيلومترا من العاصمة واشنطن، وقد تمت استضافة العديد من كبار الساسة الأجانب في هذا المنتجع في الماضي.

ويحق لترمب بوصفه مضيف النسخة المقبلة من قمة السبع، تحديد مكان انعقادها.

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