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أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض أعمال التطوع وتكريم المتطوعين بالمنطقة

أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض أعمال التطوع وتكريم المتطوعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=805738
جازان- فضه عطيف
خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، لبحث موضوع التطوع واستعراض جهود المتطوعين والمتطوعات بالدفاع المدني وغيرها من الأعمال التطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “تطوع المستقبل يشمل الجميع ” .
واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية التطوع وما يقدمه المتطوع من خدمات للوطن والمواطن ، وضرورة دعم وتشجيع الأعمال التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة التي تهدف للوصول إلى تسجيل مليون متطوع ومتطوعة مع حلول العام ٢٠٣٠.
وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود وتعاون الجميع والمشاركة بفاعلية في أعمال التطوع مع الدفاع المدني وغيره من الجهات الحكومية والأمنية والصحية وغيرها, سائلاً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
إثر ذلك القى مساعد مدير الدفاع المدني بجازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري كلمة استعرض فيها جهود الدفاع المدني في مجال التطوع من خلال استقطاب وتدريب المتطوعين على أعمال الدفاع المدني وإشراكهم في موسم الحج والعمرة ومواسم السيول وغيرها من المهام والأعمال، حتى بلغ عدد المتطوعين بالمنطقة ٢٤٧٧ متطوعاً ومتطوعة, مبرزاً مبادرة الدفاع المدني بجازان للدوام الجزئي للمتطوعين بعدد من مراكز الدفاع المدني بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
كما ألقيت كلمة المتطوعين بالمناسبة ألقاها نيابة عنهم المتطوع محمد بن أحمد عبيري, وشاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن جهود الدفاع المدني في مجال التطوع, فيما كرم سموه عددا من المتطوعين في أعمال الدفاع المدني, والمعلم إٍسماعيل بن علي الحكمي الحاصل على وسام مبادرة صناع الأمل من دولة الإمارات العربية المتحدة, إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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