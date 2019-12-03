نائب الرئيس اليمني يبحث مع غوتيريش جهود احلال السلام في اليمن

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التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن صالح اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش لمناقشة التطورات والجهود الأممية المبذولة وذلك على هامش قمة المناخ في مدريد.

وأطلع نائب الرئيس اليمني الأمين العام للأمم المتحدة على المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة من قبل الحكومة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن لإحلال السلام الدائم في اليمن رغم تعنت مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وخروقاتها المستمرة وتنصلها عن تنفيذ الاتفاقات وآخرها اتفاق إستوكهولم.

وأكد علي محسن للأمين العام للأمم المتحدة بأن الشرعية اليمنية تدعم كل جهود السلام الأممية التي يبذلها المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، والمبنية على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبما يؤدي إلى سلام مستدام يُنهي الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية.

وأشار إلى المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني التي تتدهور يوماً بعد آخر بفعل قبضة الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الإجرامية، واعتداءاتها المستمرة وتهديدها الأمن والسلم الدوليين.

من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة الحرص على إنجاز السلام الدائم في اليمن وإنهاء المعاناة.