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ارتفاع ضحايا حادث الحافلة في تونس إلى 27 قتيلاً

ارتفاع ضحايا حادث الحافلة في تونس إلى 27 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=805756
المناطق_وكالات

توفي أحد مصابي حادث الحافلة المروع الأحد في الشمال الغربي التونسي، لترتفع حصيلة القتلى الى 27، وفق ما افادت وزارة الصحة الثلاثاء.

وأضاف المصدر ان 19 جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم تسعة حالاتهم حرجة.

وكان في الحافلة المنكوبة 46 تونسيا يقومون برحلة سياحية، بحسب الوزارة.

وأعلنت رئاسة الحكومة ليل الاثنين الثلاثاء فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في الحادث الذي يعد من أسوأ الحوادث من نوعها التي تشهدها تونس.

ووقع الحادث الاحد عندما انحرفت الحافلة عن الطريق وهوت في واد.

وتعود الحافلة لوكالة سياحية محلية وكانت في رحلة من العاصمة الى عين دراهم (شمال غرب) الجبلية التي تشهد اقبالا كبيرا من السياح المحليين.

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