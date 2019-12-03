تقنية الصدمات الكهربائية تنهي معاناة مريضة “اكتئاب تخشبي” في أبها

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نجح فريق طبي بمستشفى الصحة النفسية بأبها في إنهاء معاناة مريضة ، كانت تعاني من (اكتئاب شديد مع أعراض تخشبية) ضد (اضطراب ذهاني غير محدد مع أعراض تخشبية)، حيث خضعت لجلسات كهربائية لضبط إيقاع المخ تمثلت في عدة جلسات بواقع جلستين كل يومين .

وأوضحت صحة عسير، أن المريضة كانت تعاني من تصلبات وتخشبات عضلية أعاقتها عن الحركة والكلام واكتئاب شديد ورفض للأكل والشرب حيث راجعت خلال ستة أشهر عدة مستشفيات قبل أن يعاينها استشاري الطب النفسي، مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور محمد زايد العسيري وتقرر تنويمها وبدء الجلسات الكهربائية لها.

حيث خضعت المريضة للجلسات العلاجية من خلال جهاز صدمات كهربائية حديث thymatron 4 somatics)) بعد أن تم تخديرها، وقد بدأت المريضة في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب ولم يعد يظهر عليها أعراض الاكتئاب أو التخشب –والله الحمد- .

وبينت صحة عسير أنه تم تنفيذ أولى الجلسات العلاجية في الغرفة المخصصة للجلسات الكهربائية بقيادة الاستشاري المعالج وأخصائي التخدير وفني التخدير وممرض القسم، ونفذت الجلسة بعد التأكد من استعداد المريضة للخضوع للتخدير، ثم خضعت المريضة لجلستين علاجية، وخرجت من غرفة الإفاقة دون وقوع أعراض جانبية – ولله الحمد – وبدأت في التحسن الملحوظ بعد الجلستين وأصبحت تتحرك وتتكلم بشكل أفضل، وتناولت الأكل والشرب وعلاماتها الحيوية مستقرة، ومن المقرر عمل 6- 8 جلسات بحسب ما تقتضي الحالة ونسبة التحسن بمعدل جلسة كل يومين.

من جهته، قدم المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها المهندس علي بن محمد القحطاني شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري وسعادة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، على دعمهم المستشفى من خلال توفير الأجهزة المختصة في الجلسات العلاجية وأخصائيين تخدير مختصين من مستشفيات المنطقة، كما قدم شكره للفريق الطبي العلاجي في المستشفى على ما قاموا به من إجراء طبي أسهم -بفضل الله- في إنهاء معاناة هذه المريضة.