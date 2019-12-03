وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم

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أوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، أن المواطنين والمقيمين يعيشون على ثرى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في هذه الأيام، الذكرى المجيدة الغالية، الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأيده بنصره مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال فضيلته وبفضل الله عز وجل وتأييده، ثم بإيمان خادم الحرمين الشريفين بربه، وتوكله عليه، وبسياسته الحكيمة، وحنكته وبعد نظره، يسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أصبحت المملكة ثابتة أمام المتغيرات العالمية، والفتن المدلهمة، استقرارُُ سياسي، ورخاءُُ اقتصادي، ورسوخُُ في الأمن، ووحدةُُ في الصف، وقوةُُ في اللحمة بين الراعي والرعية، مع الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، والمحافظة على القيم النبيلة، وشرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، واستمرارها في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية ٢٠٣٠.

وأضاف فضيلته وعلى الصعيد الدولي فللمملكة دور رائد في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مما جعل لها مكانة عظيمة في العالم، وما رئاستها لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠ م إلا من شواهد الصدق على هذه المكانة والريادة.

فهنيئاً لنا بقيادتنا الرشيدة، وبهذا العهد المبارك، عهد النماء والبناء، والخير والعطاء، والتنمية الشاملة، والمنجزات العظيمة.

وأسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، والرخاء والاستقرار.