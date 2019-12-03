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التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة

التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=805772
المناطق_محمد العنزي
نظم مركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بحضور مدير مركز التأهيل الشامل محمد بن مطر العنزي وزيارة عدد من منسوبي وطلاب مدرسة متوسطة تيماء العامة.
وفي بداية إلقاء رحب العنزي بالوفد الزائر للمركز وأكد على أهمية تعريف الطلاب باليوم العالمي للإعاقة وذكر ان المركز يحرص في تفعيل مثل هذه المناسبات العالمية للنزلاء وذلك لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوفير جميع الإمكانيات التي تساعدهم على ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.
وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي على أهمية إقامة وتفعيل الأيام العالمية واستثمارها بشكل مميز لتوعية فئات المجتمع منوه بأهمية إدراج الأيام العالمية ضمن الخطط والبرامج السنوية وتوظيفها بما يسهم في تنمية الفرد والمجتمع.

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