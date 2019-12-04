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القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي

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القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي

القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي
http://almnatiq.net/?p=805773
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التونسية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين،” إنه سميع مجيب.

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