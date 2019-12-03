إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي

المناطق_بريدة

أقام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم صباح يوم الثلاثاء، بالتنسيق مع ادارة مختبرات الدم بمنطقة القصيم حملة للتبرع بالدم لإخوانهم رجال أمننا البواسل المرابطين بالحد الحنوبي يتقدمهم مدير الفرع العميد م عبدالرحمن العايد ، كمبادرة إنسانية ومشاركة فعالة ، لإسعاف الجرحى والمصابين من جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن متى ما دعت الحاجة لذلك.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من منسوبي المجاهدين، حيث ظهرت الروح الوطنية المعطاءة دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وتعزيزًا لثقافة التبرع بالدم في المجتمع.