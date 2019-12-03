احدث الأخبار

إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي
أبرز المواد
 التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي
أبرز المواد
 ‏محافظ تيماء يستقبل وفد من المعهد الصناعي وكلية التقنية
أبرز المواد
 وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم
أبرز المواد
 تقنية الصدمات الكهربائية تنهي معاناة مريضة “اكتئاب تخشبي” في أبها
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يبحث مع غوتيريش جهود احلال السلام في اليمن
أبرز المواد
 ارتفاع ضحايا حادث الحافلة في تونس إلى 27 قتيلاً
أبرز المواد
 ماكرون يؤكد انتقاده لحلف الأطلسي.. وينتقد العمليات التركية في سوريا
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحدد “الملاعق المثالية” من السكر
أبرز المواد
 المملكة تؤكد التزامها بحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها
أبرز المواد
 ترمب: قمة السبع المقبلة ستنعقد في كامب ديفيد
أبرز المواد
إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي

إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي

أبرز المواد
التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة

التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة

منطقة تبوك
القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي

القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي

أبرز المواد
‏محافظ تيماء يستقبل وفد من المعهد الصناعي وكلية التقنية

‏محافظ تيماء يستقبل وفد من المعهد الصناعي وكلية التقنية

أبرز المواد

إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي

إدارة المجاهدين بالقصيم تنفذ حملة تبرع للجنود في الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=805778
المناطق_بريدة

أقام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم صباح يوم الثلاثاء، بالتنسيق مع ادارة مختبرات الدم بمنطقة القصيم حملة للتبرع بالدم لإخوانهم رجال أمننا البواسل المرابطين بالحد الحنوبي يتقدمهم مدير الفرع العميد م عبدالرحمن العايد ، كمبادرة إنسانية ومشاركة فعالة ، لإسعاف الجرحى والمصابين من جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن متى ما دعت الحاجة لذلك.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من منسوبي المجاهدين، حيث ظهرت الروح الوطنية المعطاءة دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وتعزيزًا لثقافة التبرع بالدم في المجتمع.

روابط ذات صلة

القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي

القيادة تُعزي رئيس تونس في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في عين السنوسي
‏محافظ تيماء يستقبل وفد من المعهد الصناعي وكلية التقنية

‏محافظ تيماء يستقبل وفد من المعهد الصناعي وكلية التقنية
وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم

وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*