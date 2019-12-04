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الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على أنجيه بهدفين

الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على أنجيه بهدفين
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المناطق - الرياض

تغلب فريق أولمبيك مرسيليا على مضيفه فريق أنجيه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ريموند كوبا في مدينة أنجيه الفرنسية، وذلك ضمن الجولة الـ 16 من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع مرسيليا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان، بينما حل أنجيه في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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