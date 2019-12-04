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اختتام مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو” في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

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اختتام مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو” في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

اختتام مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو” في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية
http://almnatiq.net/?p=805803

المناطق – الرياض
اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” أمس، مشروعه “مسرعة أعمال مسك للنمو” والذي يعتبر مسرعة للأعمال، التي تدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية التقنية، وذلك بالشراكة مع سيد ستارز “seedstars” ورؤية للاستثمار “Vision Ventures” , وذلك امتداداً لجهوده في دعم وتمكين الشباب.
وتضمنت المسرعة برنامج عالمي تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أشهر ينتهي بإتاحة الفرصة لدعم عدد من المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية وتمويلها من قبل شركة رؤية للاستثمار في رأس المال الجريء.
واشترط مركز المبادرات ممثلاً في مبادرة مسك الابتكار، لحصول المنشأة على الدعم أن تستوفي الشروط المتمثلة في أن تكون الشركة المتقدمة ناشئة في مرحلة النمو، وأن يكون لديها فريق عمل، ومُنتج مطروح في الأسواق المحلية.
ويطمح مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى الإسهام بما تقدمه من مبادرات للشباب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، في جعل المملكة مركزاً عالمياً للابتكارات المستهدفة، عبر تنفيذ برامج عمل وممارسات ذات مستوى عالمي، وفق المتطلبات والفرص المتاحة في المملكة، وهو ما يتفق مع توجهات مؤسسة مسك الخيرية في احتواء المبدعين من الشباب من الجنسين، وتطوير قدرات الأفراد وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم.

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