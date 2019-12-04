اليونان تهدد حكومة طرابلس.. ومهلة حتى الجمعة

المناطق - وكالات

هدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الاثنين، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري، الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال ديندياس إن اليونان تريد الاطّلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة “وإلا (فإن السفير) سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”.

وقال ديندياس “لا يقتصر الأمر على عدم اطلاعنا على مضمون (الاتفاق) بل يتعدّاه إلى إخفائه عنا”، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها “خدِعت” بعدما أبلغتها طرابلس في سبتمبر أن أي اتفاق من هذا النوع لن يوقّع”.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع، الأربعاء، اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود أصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.

وقال ميتسوتاكيس إن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدول ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر”.

من جانبه، أوضح ديندياس أن اتفاق الحدود البحرية “يقارب المهزلة” لعدم أخذه في الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه”.

ويأتي الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة معمر القذافي في عام 2011 ومقتله إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضا من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.

والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة، خصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.