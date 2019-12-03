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اليونان تهدد حكومة طرابلس.. ومهلة حتى الجمعة

اليونان تهدد حكومة طرابلس.. ومهلة حتى الجمعة

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محافظ وادي الدواسر يرعى اختتام فعاليات ملتقى توطين بكلية التقنية

محافظ وادي الدواسر يرعى اختتام فعاليات ملتقى توطين بكلية التقنية

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محافظ وادي الدواسر يرعى اختتام فعاليات ملتقى توطين بكلية التقنية

محافظ وادي الدواسر يرعى اختتام فعاليات ملتقى توطين بكلية التقنية
http://almnatiq.net/?p=805814
وادي الدواسر - فالح الدوسري

رعى محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك الحفل الختامي لملتقى ( توطين ) الذي نظمته الكلية التقنية بالمحافظة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية وذلك على مسرح الكلية.
وبدأ الحفل الخطابي المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة اللجنة المنظمة للملتقى ألقاها نيابة عنهم الأستاذ / فهد الدرعان أوضح فيها أن ملتقى توطين الأول يأتي انطلاقا من دعم حكومتنا الرشيدة وبتوجيهات من قيادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الداعية إلى العناية بأبنائنا الخريجين ، والمتوقع تخرجهم وتهيئتهم لسوق العمل وتماشياً مع رؤية الوطن 2030 التي تؤكد على تمكين الشباب السعودي والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني ليكون عنصراً فعالاً في النهوض بهذا الوطن المعطاء الذي يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانه.
عقب ذلك ألقى محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على دور الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق برنامج التوطين بالإضافة إلى خلق الفرص الوظيفية المناسبة للشباب , وتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية.

ثم كرم المحافظ وعميد الكلية التقنية المهندس مساعد الغامدي الجهات الداعمة والمشاركة والإعلاميين.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى ( توطين ) اشتمل على دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في مهارات عديدة ، وورش عمل ، ولقاءات تعريفية توعوية للخريجين والمتوقع تخرجهم شارك فيه مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وفرع بنك التنمية الاجتماعية وفرع معهد ريادة بالمحافظة .

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