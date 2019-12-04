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زلزالان يضربان منطقتين في اليابان

زلزالان يضربان منطقتين في اليابان
http://almnatiq.net/?p=805825
المناطق - واس

ضرب زلزالان بقوة 3ر5 و 8ر4 درجة على مقياس ريختر منطقتين في اليابان ، صباح اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن زلزالا بقوة 3ر5 درجة وقع بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، وكان مركزه على عمق 53 كيلومترا.
وأضافت أن زلزالا آخرا بقوة 8ر4 درجة وقع بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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