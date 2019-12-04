احدث الأخبار

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
أبرز المواد
 تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال
أبرز المواد
 زلزالان يضربان منطقتين في اليابان
أبرز المواد
 ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين
أبرز المواد
 الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 اليونان تهدد حكومة طرابلس.. ومهلة حتى الجمعة
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يرعى اختتام فعاليات ملتقى توطين بكلية التقنية
منطقة الرياض
 جوجل ويوتيوب توقفان مئات الإعلانات لترامب
أبرز المواد
 احتجاج العشرات أمام منزل مؤسس “أمازون” على تدني الأجور وظروف العمل بالشركة
أبرز المواد
 اختتام مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو” في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية
أبرز المواد
 فرنسا تؤكد التمسك بفرض “الضريبة الرقمية” على شركات التكنولوجيا الأمريكية
أبرز المواد
 لبنان.. “ضبابية” المشهد السياسي واستمرار حراك الشارع
أبرز المواد
الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

أبرز المواد
تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال

تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال

أبرز المواد
زلزالان يضربان منطقتين في اليابان

زلزالان يضربان منطقتين في اليابان

أبرز المواد
ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين

أبرز المواد

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
http://almnatiq.net/?p=805831

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من فريق عمل يعنى بمسألة النازحين في العالم، “إيجاد حلول ملموسة طويلة الاجل لهؤلاء السكان”.

وكلّف غوتيريش الفريق الذي تم تشكيله حديثا بتقديم توصيات “لتحسين” استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين، أو للبلدان التي تستضيفهم.

وجاء في بيان أن “عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي من جرّاء نزاع قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 41 مليونا. وخلال العام نفسه، تهجّر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعية”.

ويتكون فريق العمل من 8 أشخاص تمت تسميتهم الثلاثاء، ويتحدر عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش اختار الإيطالية فدريكا موغيريني والرواندي دونالد كابيروكا لترؤس هذا الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لتقديم استنتاجات هذه المجموعة.

جدير بالذكر أن عدد النازحين في العالم قد وصل العام الماضي 2018 إلى 58 مليون.

روابط ذات صلة

تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال

تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال
زلزالان يضربان منطقتين في اليابان

زلزالان يضربان منطقتين في اليابان
ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*