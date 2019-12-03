محافظ أملج يزور متدربي مشتل مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير

محافظ أملج يزور متدربي مشتل مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير

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محافظ أملج يزور متدربي مشتل مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير

محافظ أملج يزور متدربي مشتل مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير
http://almnatiq.net/?p=805842
المناطق- أملج - فايز السميري:

قام محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم بزيارة متدربي البرنامج التدريبي لمشتل مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير الذي تنفذه حالياً الشركة بالشراكة مع جامعة تبوك و بلدية أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية ، يرافقه رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني وومثل جامعة تبوك الدكتور مشاري الرفاعي والمدير التنفيذي لجمعية سكن للتنمية الأسرية أحمد الحمدي ، وذلك بمشتل بلدية محافظة أملج .
والتقى المحافظ بالمشرفين على البرنامج والمتدربين وأطلع على أقسام المشتل، واستمع لشرحٍ عن المزروعات التي يحتويها المشتل وأنواعها وطرق زراعتها .
يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير وقعت في وقت سابق شراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لإقامة برنامج تدريبي للذين سوف يتم توظيفهم بمشتل مشروع شركة البحر الأحمر الذي سيقام على مساحة مليون متر مربع وجاري الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء على أن يبدء العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي ستعمل به .

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