إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري “ الملتقى الأول للتطوع “

المناطق- تبوك- منى الريس:

شاركت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة برنامج العمل التطوعي أ.منال البلوي عبر نظام الاجتماعات المرئية لقاء باللقاء الوزاري“الملتقى الأول للتطوع“ .

والذي تنفذه وزارة التعليم ممثلةً بالإدارة العامة للنشاط -بنات ويستمر لمدة يومي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٥-٤/٦ / ١٤٤١هـ لجميع الإدارات التعليمية على المستوى الوطني ، وتقدمه مشرفة ومنسقة العمل التطوعي بتعليم جازان أ.حنان بحيص حيث ناقشت الحاضرات بمحورين وهنا:استقطاب المتطوعات وتدريبهن ، التخطيط للعمل التطوعي وابتكار وتصميم الفرص التطوعية .

استهدف اللقاء منسقات البرامج ورائدات النشاط والمختصات بالبرنامج في الإدارات التعليمية .