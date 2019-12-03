مواطن يكشف تفاصيل محاولة سرقته أمام مسجد في جدة

المناطق - جدة

كشف المواطن عبدالله الغامدي ، صاحب الفيديو المتداول على منصات التواصل، والذى يظهر فيه لصان يحاولان سرقته أثناء دخوله المسجد، تفاصيل جديدة عن الواقعة التى لفتت انتباه رواد مواقع التواصل.

وقال «الغامدي» وفقاً لـ”عكاظ”: إن المسجد الذى وقعت بجانبه الحادثة موجود بمحافظة جدة وتحديداً في أبحر الشمالية، وليس بالرياض كما هو متداول.

وتابع “الغامدى” إنه حضر للمسجد لأداء صلاة المغرب ولاحظ شخصا يسير بجواره وقد أسرع الخطوات ليسبقه في الدخول إلى المسجد، غير أنه توقف فجأة وادعى السقوط، وفي تلك اللحظة شعرت بشخص آخر خلفي محاولا سرقتي عندها كشفت ما يخطط له أولئك الأشخاص، ودفعت من خلفي وحاولت الإمساك به دون جدوى ليفر هو وشريكه نحو إحدى المركبات الصغيرة، التي كانت تنتظرهم خارج المسجد.

وأكد عبدالله الغامدي أنه توجه فور وقوع الحادثة نحو أحد مراكز الشرطة ليقدم بلاغا رسميا بالواقعة وقيدت أوصاف الجناة لدى فريق التحقيق.