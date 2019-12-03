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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد
http://almnatiq.net/?p=805878
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد, تشمل رياح نشطة وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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