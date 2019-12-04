رصد سقوط قمر “طبيعي” على الأرض

المناطق - وكالات

اكتشف علماء جامعة كورتين الأسترالية، أن يوم 22 أغسطس 2016 دخل في الغلاف الجوي للأرض فوق استراليا قمر طبيعي تابع للأرض هو نيزك صغير سحبته قوة جاذبية الأرض وبات يدور حولها.

ويفيد موقع Science Alert، بأن الباحثين احتسبوا سرعة هذا النيزك الذي أطلق عليه DN160822_03، عند سقوطه وكانت 11 كيلومترا في الثانية، ومساره كان عموديا. تشير سرعته المنخفضة، إلى أن الجسم كان يدور حول الأرض، وزاوية سقوطه تستبعد كونه من النفايات الفضائية بما فيها الأقمار الصناعية غير العاملة أو أجزاء منها. ويثق الباحثون بأن هذا الجسم بنسبة 95% كان نيزكا يدور حول الأرض، بمثابة قمر مؤقت.

ويذكر أن العلماء صمموا عام 2012 نموذجا كمبيوتريا يحاكي التقاط الأرض للنيازك والكويكبات. وقد اتضح أن عدد هذه الأجرام السماوية حول الأرض يصل إلى 10 ملايين، فإن عددها الذي يدور في مدارات قريبة من الأرض يصل إلى 18 ألفا، ولكن عددها الفعلي يبقى مجهولا. وفي 30 نوفمبر 2019 بلغ عدد الأجرام التي رصدت في مدارات حول الأرض 21495 .

ويذكر أنه كان يدور حول الأرض قمران صغيران عامي 2006-2007 خرجا عن مدارهما عام 2014.