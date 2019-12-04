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وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد

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وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد

وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=805915
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية اليوم، عن طرح المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، حيث سيتم فتح باب التقديم على المسابقة بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ .
وأكدت الجامعة أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني ’// يتبع //https://www.kku.edu.sa/ar/node/9156, مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة( PDF )، شاملةً صورةً من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من الهوية الوطنية.
كما تشمل المستندات صورًا من البرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم وصورًا من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

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